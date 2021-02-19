В Краснодаре вынесли приговор за убийство пенсионеров в 2007 году

По версии следствия, уроженец Армении с сообщником в мае 2007 года решил убить пожилую пару, которая сдавала в аренду комнаты на улице Ленина в Сочи. Мужчины арендовали жилье у 75-летней женщины и ее 80-летнего мужа. В ночь на 13 мая они напали на пенсионеров и потребовали отдать деньги. После отказа злоумышленник, чье имя так и не установили, избил ее и задушил. В это время второй мужчина напал на супруга погибшей, избил его утюгом и также задушил.

Мужчин застал на месте преступления еще один жилец, поэтому злоумышленники ничего не похитили и скрылись. Другого арендатора тоже попытались убить, но он выпрыгнул со второго этажа и позвал на помощь.