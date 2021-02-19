В Краснодаре вынесли приговор за убийство пенсионеров в 2007 году
В Краснодаре 19 февраля осудили мужчину, который в 2007 году с сообщником убил пенсионеров
По версии следствия, уроженец Армении с сообщником в мае 2007 года решил убить пожилую пару, которая сдавала в аренду комнаты на улице Ленина в Сочи. Мужчины арендовали жилье у 75-летней женщины и ее 80-летнего мужа. В ночь на 13 мая они напали на пенсионеров и потребовали отдать деньги. После отказа злоумышленник, чье имя так и не установили, избил ее и задушил. В это время второй мужчина напал на супруга погибшей, избил его утюгом и также задушил.
Мужчин застал на месте преступления еще один жилец, поэтому злоумышленники ничего не похитили и скрылись. Другого арендатора тоже попытались убить, но он выпрыгнул со второго этажа и позвал на помощь.
Уроженца Армении задержали только в 2017 году в Ростове-на-Дону: он сбил пешехода. Против 47-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц группой лиц по предварительном сговору, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 30, п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Против второго мужчины уголовное дело выделили в отдельное производство.
Присяжные в начале декабря 2020 года признали обвиняемого виновным. Краснодарский краевой суд 19 февраля на основании вердикта присяжных вынес приговор и назначил мужчине 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.