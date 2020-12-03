Присяжные в Сочи признали виновным мужчину, который убил пенсионера 13 лет назад

Краснодарский край

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Присяжные 2 декабря вынесли обвинительный приговор мужчине, который убил пенсионера в 2007 году в Сочи

Присяжные 2 декабря вынесли обвинительный приговор мужчине, который убил пенсионера в 2007 году в Сочи

По данным следствия, в 2007 году двое мужчин решили совершить разбой на пожилых супругов и убить их. Они заранее договорились о своих ролях и сняли у 75-летней женщины и 80-летнего мужчины комнату в квартире на улице Ленина в Сочи. В ночь на 13 мая подельники напали на пенсионерку и потребовали выдать деньги. После отказа один из мужчин, имя которого так и не установили, избил женщину и задушил. В это время его сообщник избил утюгом мужчину и также задушил.

При этом мужчины не смогли ничего похитить, так как их застал третий жилец квартиры, о котором они не знали. Его злоумышленники тоже попытались убить, но он выпрыгнул из окна второго этажа и начал звать на помощь. После этого преступники скрылись, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В феврале 2017 года один из мужчин сбил пешехода в Ростове-на-Дону, после чего его задержали. Против 47-летнего уроженца Армении возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц группой лиц по предварительном сговору, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 30, п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Против второго мужчины уголовное дело выделили в отдельное производство.

Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, большинством голосов признала подсудимого виновным в совершенных преступлениях, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. На основании обвинительного вердикта суд постановит приговор.

Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что в Сочи турист зарезал знакомого и закопал тело во дворе гостиницы.

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