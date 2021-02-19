Крымский мост то закрывают из-за снегопада, то снова открывают. Следим за ситуацией здесь

Крымский мост 19 февраля из-за непогоды уже несколько раз закрывали и снова открывали

Утром 19 февраля мост перекрыли для расчистки полотна от снега, но уже в 8:30 движение частично восстановили. Около 11:00 стало известно , что со стороны Крыма машины пропускают дозированно по мере расчистки дороги, а со стороны Кубани движение перекрыто.

Напомним, в ночь на 19 февраля в районе Крымского моста пошел сильный снег. Жители Керчи в соцсетях пожаловались, что дороги засыпало 30-сантиметровым слоем, движение затруднено. На мосту и перед ним пробки начали образовываться уже ночью. Водители рассказывали , что многокилометровые заторы появились также на съезде с Крымского моста на полуостров и на трассе «Таврида».

В 15:00 в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что для водителей машин организовали подвоз питания. Движение на мосту приостановили с 6:00, из-за этого перед мостом образовалась пробка. Для автомобилей организовали перехватывающую парковку в хуторе Белом и станице Старотиторовской, там же установили пункты обогрева. Власти отметили, что в пробке нет пассажирских автобусов.

На мосту работает спецтехника. Из Крыма машины уже могу проехать в сторону Кубани, но в обратную сторону — пока нет.

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов уточнил, что до расчистки трассы «Таврида» движение по мосту не возобновят. Он предположил, что ближайшие 4-5 часов мост останется закрытым, сообщили «Крыминформ».

Около 15:40 РИА «Новости» сообщили, что трассу «Таврида» закрыли от Керчи до Белогорска — дальше поэтапно остановят движение до Симферополя. Кроме того, из-за в Керчи и трех районах Крыма вдоль трассы «Таврида» ввели режим ЧС из-за циклона.