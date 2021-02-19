Ситуация на Крымском мосту: пункты обогрева, пробки и частичное восстановление движения

Утром 19 февраля Крымский мост перекрыли из-за снегопада

Обновлено: в пресс-службе ГИБДД Крыма сообщили порталу Юга.ру, что на 11:00 машины пропускают через мост со стороны Крыма дозированно и по мере расчистки дороги. А в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края сказали в 11:20, что в сторону Крыма движение по-прежнему перекрыто. При этом, по данным кубанского ведомства, машины со стороны Крыма пока еще не съезжали с моста в Краснодарском крае. Почему мост закрыли? Этой ночью в районе Крымского моста пошел сильный снег. Как сообщают жители ближайшего города Керчь в соцсетях, дороги засыпало 30-сантиметровым слоем, движение затруднено. На мосту и перед ним пробки начали образовываться уже ночью. Водители рассказывали, что многокилометровые заторы появились также на съезде с Крымского моста на полуостров и на трассе «Таврида».

Утром 19 февраля стало известно, что мост перекрыли для расчистки полотна от снега. Однако уже в 8:30 движение частично восстановили. Сейчас по нему медленно двигаются машины в направлении из Крыма в Краснодарский край, сообщили в «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций республики. Как обстоят дела около моста со стороны Краснодарского края? Со стороны Краснодара мост все еще закрыт. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 11:00 на подъезде к мосту стоит пробка длиной около 1,5 км. Еще в течение километра до нее наблюдается плотное движение. В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что в Темрюкском районе по направлению к мосту организовали пункты обогрева и перехватывающую парковку. Стоянка находится в станице Старотитаровской и вмещает 300 машин. Пункты обогрева установили в поселке Тамань. Также на вокзалах края временно отменили выезды автобусов, которые должны направиться в Крым.