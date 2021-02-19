В Краснодаре ограничат движение транспорта из-за праздника животновода

В Краснодаре в конце февраля на улице Гоголя устроят парковку для участников праздничного мероприятия

20 февраля в городе проведут краевое мероприятие, посвященное Дню животновода. Из-за этого перекроют улицу Гоголя. С 6:00 и до окончания праздника автомобилисты не смогут проехать от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

На этих участках организуют парковку для участников и гостей мероприятия, сообщили в пресс-службе мэрии 19 февраля.

Как писали Юга.ру, на улице Московской в середине января изменили схему передвижения транспорта из-за строительства трамваной ветки, ограничения продлятся три месяца. А на улице Энгельса со 2 марта на полгода ограничат движение из-за реконструкции фекального коллектора.