Умер актер Андрей Мягков

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18 февраля стало известно о смерти Андрея Мягкова

Советский и российский актер умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского художественного театра Чехова.

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Телеграм-канал Mash написал, что актер мог умереть, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности.

Мягков — народный артист РСФСР. Окончил школу-студию МХАТ в 1965 году. Затем поступил в театр «Современник». В 1977 году артист перешел в Художественный театр, рассказало издание RT. Снимался в таких фильмах как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс».

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