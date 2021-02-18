Умер актер Андрей Мягков

Советский и российский актер умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского художественного театра Чехова.

Телеграм-канал Mash написал, что актер мог умереть, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности.

Мягков — народный артист РСФСР. Окончил школу-студию МХАТ в 1965 году. Затем поступил в театр «Современник». В 1977 году артист перешел в Художественный театр, рассказало издание RT. Снимался в таких фильмах как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс».