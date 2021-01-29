Умер актер Василий Лановой от последствий коронавируса
28 января в реанимации скончался актер Василий Лановой
2 января у 87-летнего Василия Ланового и его жены Ирины Купченко обнаружили коронавирус. Артиста госпитализировали. У него зафиксировали поражение легких 5% и пневмонию. Днем 28 января стало известно, что Ланового перевели в реанимацию, писал RT.
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