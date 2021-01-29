Умер актер Василий Лановой от последствий коронавируса

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28 января в реанимации скончался актер Василий Лановой

2 января у 87-летнего Василия Ланового и его жены Ирины Купченко обнаружили коронавирус. Артиста госпитализировали. У него зафиксировали поражение легких 5% и пневмонию. Днем 28 января стало известно, что Ланового перевели в реанимацию, писал RT.

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Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов подтвердил, что Лановой перенес клиническую смерть, писал «РБК». Вечером Ирина Купченко сообщила ТАСС, что он умер.

Среди наиболее известных фильмов, в которых играл актер, — «Алые Паруса», «Полосатый рейс», «Офицеры», «Петровка, 38».

Коронавирус смерть

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