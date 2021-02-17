Аэропорт Краснодара возобновил работу

Краснодарский край

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Утром 17 февраля в Краснодаре начал работать аэропорт

Напомним, аэропорт закрыли в Краснодаре утром 15 февраля из-за непрекращающегося снега. В течение дня аэровокзал работал с ограничениями. Утром 16 февраля аэропорт снова закрыли и задержали 19 рейсов.

Вечером во вторник в аэропорту прошел оперштаб по работе при ЧС. На нем, исходя из прогноза погоды и сложных метеоусловий, решили продлить ограничения и закрыть аэрогавань до 7:00 следующего дня.

На следующий день аэропорт открыли на прием и выпуск судов. Он начал работать в 7:00, сообщили в пресс-службе аэропорта. По данным на 8:30, шла регистрация на три рейса. Сейчас готовятся к вылету рейс в Сочи компании Utair, «Азимут» в Калугу и S7 в Домодедово (Москва). За прошедшие сутки было отменено 30 вылетов.

Аэропорты Краснодар

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Аэропорт Краснодара возобновил работу

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