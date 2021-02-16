В Краснодаре аэропорт закрыли до утра

Напомним, в пятницу вечером в аэропорту Краснодара пассажиров попросили мониторить рейсы на онлайн-табло. Тогда ожидалось, что в Краснодаре пройдет сильнейший в 2021 году снегопад. 13 февраля из-за штормового ветра в Сочи не смогли приземлиться 10 самолетов, а рано утром 15 февраля аэропорт в Краснодаре закрыли . Утром 16 февраля сообщалось , что в краевой столице задержали 19 рейсов и пока не будут принимать новые.

Вечером в пресс-службе аэропорта рассказали, что состоялось очередное заседание оперштаба по работе терминала в чрезвычайных ситуациях, на котором решили продлить ограничения. Из-за продолжающегося снегопада аэропорт не будет принимать и выпускать самолеты до 7:00 утра 17 февраля.

На данный момент отменили 15 рейсов. Еще 17 рейсов на прилет в Краснодар задержали из-за непогоды, с пассажирами работают представители авиакомпаний. В Ростове-на-Дону и Минеральных водах находятся два рейса из Новосибирска из Москвы.