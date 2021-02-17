Агентство «НКР» повысило прогноз банку Уралсиб до «Позитивного»

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Рейтинговое агентство «НКР» изменило прогноз банка Уралсиб со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив его кредитный рейтинг BBB+

Агентство ожидает дальнейший рост рентабельности бизнеса при сохранении нынешней достаточности капитала.

Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала позволяют преодолеть кризис, при том что склонность к принятию кредитного риска остается умеренной.

Удаленка и Киберспартакиада:

«Диверсифицированное фондирование и умеренная позиция по ликвидности оказывают существенное положительное влияние на собственную кредитоспособность банка», — заключили аналитики агентства «НКР».

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