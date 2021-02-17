В России женщин увольняли из-за пандемии чаще мужчин — исследование
Аналитики портала по поиску работы выяснили, что 2020 год отразился на карьерной лестнице у женщин сильнее, чем у мужчин
Аналитики HeadHunter подсчитали, что в 2020 году уволились по собственному желанию или принудительно 1 млн 280 тыс. женщин. В то время как показатель среди мужчин почти на четверть ниже — 1 млн 30 тыс., написали «Известия».
Как показало исследование, большинство потерявших работу — люди от 18 до 30 лет (670 тыс. женщин и 484 тыс. мужчин). Чуть меньше пандемия коснулась россиян 31-40 лет. В 2020 году лишились работы 370 тыс. женщин этого возраста и 321 тыс. мужчин. Сотрудников от 41 до 50 лет увольняли еще реже — 177 тыс. женщин и 157 тыс. мужчин.
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Сильнее всего пострадали специалистки, работавшие в сфере продаж — по данным hh, таких резюме около 300 тыс. Также высок порог увольнений среди женщин-администраторов (187 тыс. резюме), бухгалтеров, управленцев и финансистов (121 тыс.).
Волна увольнений среди мужчин тоже затронула больше всего работников сферы продаж. Однако общее количество уволенных почти в два раза меньше, чем среди женщин этой же специальности — 166 тыс.
Следом по числу сокращений идут транспортная отрасль (129 тыс. мужских резюме) и сфера информационных технологий и телекома (98 тыс.).
Как напомнил телеканал «360», накануне президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить доклад с мерами помощи в поиске работы нетрудоустроенным людям.
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