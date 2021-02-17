В России женщин увольняли из-за пандемии чаще мужчин — исследование

Аналитики портала по поиску работы выяснили, что 2020 год отразился на карьерной лестнице у женщин сильнее, чем у мужчин

Аналитики HeadHunter подсчитали, что в 2020 году уволились по собственному желанию или принудительно 1 млн 280 тыс. женщин. В то время как показатель среди мужчин почти на четверть ниже — 1 млн 30 тыс., написали «Известия».

Как показало исследование, большинство потерявших работу — люди от 18 до 30 лет (670 тыс. женщин и 484 тыс. мужчин). Чуть меньше пандемия коснулась россиян 31-40 лет. В 2020 году лишились работы 370 тыс. женщин этого возраста и 321 тыс. мужчин. Сотрудников от 41 до 50 лет увольняли еще реже — 177 тыс. женщин и 157 тыс. мужчин.