На Кубани выявили еще 167 случаев коронавируса, из них 50 – в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 16 февраля COVID-19 подтвердился у 36 тыс. 511 человек

Федеральный оперштаб 16 февраля сообщил о 13 тыс. 233 новых случаях заражения COVID-19 в России, написал RT. Всего за время пандемии, по официальным данным, инфекцию обнаружили у 4 млн 99 тыс. 323 россиян. Из них 80 тыс. 979 человек умерли (+459 за сутки), а 3 млн 624 тыс. 663 выздоровели (+17 тыс. 627).

Больше всего зараженных за минувшие сутки выявили в Москве — 1 тыс. 409, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 82, в Московской области — 643.

Читайте также:

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 332, Краснодарский край — 167, Ставропольский край — 157, Крым — 125, Севастополь — 78, Кабардино-Балкария — 78, Дагестан — 70, Карачаево-Черкесия — 53, Северная Осетия — 42, Ингушетия — 31, Адыгея — 27, Чечня — 12.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 167 новых заболевших — 95 женщин и 72 мужчины. Также коронавирус подтвердился у четырех детей. Самому младшему пациенту два года, а старшему — 98 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам Кубани:

  • в Краснодаре — 50;
  • в Сочи — 33;
  • в Выселковском районе — 12;
  • в Геленджике и Лабинском районе — 7;
  • в Апшеронском — 6;
  • в Новороссийске и Туапсинском районе — по 5;
  • в Кореновском, Белореченском, Каневском, Темрюкском районах — по 4;
  • в Ейском, Кущевском, Крыловском, Усть-Лабинском районах — по 3;
  • в Калининском, Курганинском, Мостовском и Павловском районах — по 2;
  • в Анапе, Армавире, Славянском, Староминском, Тихорецком и Тбилисском районах — по 1.

Читайте также:

Всего к 16 февраля в Краснодарском крае провели 2 млн 453 тыс. 382 лабораторных исследования на COVID-19. За все время диагноз коронавирус подтвердился у 36 тыс. 511 человек, из них 2 тыс. 672 ребенка. Показатель заболеваемости увеличился до 643,3 случаев на 100 тыс. населения края.

По данным регионального минздрава, выздоровели 29 тыс. 653 пациента (+214 за сутки). Еще 1 тыс. 743 человека спасти не удалось (+15 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 96 пациентов, еще 3 — на ЭКМО. В стационаре с COVID-19 находятся 1 тыс. 264 человека, еще 3 тыс. 851 пациент лечится на дому.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Новости

На Кубани выявили еще 167 случаев коронавируса, из них 50 – в Краснодаре
На трассе М4 запретили движение большегрузов из-за снегопадов
На трассах Кубани спасатели вытащили два большегруза, которые застряли в кювете после снегопада
На улице Ватутина в Краснодаре снесли 37 гаражей
В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов и пока не принимают новые
В Крыму стоматолог уронил иглу в пищевод ребенка

Лента новостей

«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
Вчера, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
Вчера, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море
«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
12 февраля, 08:01
«Мама меня искала во рвах под Елизаветинской и в Первомайской роще»
Воспоминания об оккупации Краснодара

Реклама на портале