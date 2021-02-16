На Кубани выявили еще 167 случаев коронавируса, из них 50 – в Краснодаре

В Краснодарском крае к 16 февраля COVID-19 подтвердился у 36 тыс. 511 человек

Федеральный оперштаб 16 февраля сообщил о 13 тыс. 233 новых случаях заражения COVID-19 в России, написал RT. Всего за время пандемии, по официальным данным, инфекцию обнаружили у 4 млн 99 тыс. 323 россиян. Из них 80 тыс. 979 человек умерли (+459 за сутки), а 3 млн 624 тыс. 663 выздоровели (+17 тыс. 627).

Больше всего зараженных за минувшие сутки выявили в Москве — 1 тыс. 409, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 82, в Московской области — 643.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 332, Краснодарский край — 167, Ставропольский край — 157, Крым — 125, Севастополь — 78, Кабардино-Балкария — 78, Дагестан — 70, Карачаево-Черкесия — 53, Северная Осетия — 42, Ингушетия — 31, Адыгея — 27, Чечня — 12.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 167 новых заболевших — 95 женщин и 72 мужчины. Также коронавирус подтвердился у четырех детей. Самому младшему пациенту два года, а старшему — 98 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 50;

в Сочи — 33;

в Выселковском районе — 12;

в Геленджике и Лабинском районе — 7;

в Апшеронском — 6;

в Новороссийске и Туапсинском районе — по 5;

в Кореновском, Белореченском, Каневском, Темрюкском районах — по 4;

в Ейском, Кущевском, Крыловском, Усть-Лабинском районах — по 3;

в Калининском, Курганинском, Мостовском и Павловском районах — по 2;

в Анапе, Армавире, Славянском, Староминском, Тихорецком и Тбилисском районах — по 1.

Всего к 16 февраля в Краснодарском крае провели 2 млн 453 тыс. 382 лабораторных исследования на COVID-19. За все время диагноз коронавирус подтвердился у 36 тыс. 511 человек, из них 2 тыс. 672 ребенка. Показатель заболеваемости увеличился до 643,3 случаев на 100 тыс. населения края.