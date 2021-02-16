В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов и пока не принимают новые

Краснодарский край

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16 февраля в аэропорту Краснодара снова ввели ограничения из-за снегопада

По данным на 8:50, аэропорт ограничил работу на прием и выпуск рейсов до 11:30. Это связано с начавшимся сильным «ливневым снегом». Службы продолжают расчистку перрона и полосы. Ожидается, что осадки будут идти весь день.

Сейчас в аэропорту задержали 19 самолетов. Еще три ушли на запасной аэродром: S7 из Новосибирска сел в Ростове, рейс из Уфы компании «Азимут» и из Внуково компании «Победа» приземлились в Минеральных Водах.

Как писали Юга.ру, накануне аэропорт тоже прекращал работу из-за непогоды. Задержали не менее 11 рейсов. Между тем, мэрия Краснодара сообщила о продленном штормовом предупреждении по снегу. По прогнозам синоптиков, он будет идти в краевой столице до 17 февраля включительно. 

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