На Кубани два парня напали на человека с инвалидностью и забрали из его дома полмиллиона рублей

В дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что в его домовладение проникли двое неизвестных мужчин в медицинских масках. Один из злоумышленников начал удерживать хозяина, а второй обыскал его дом и нашел более полумиллиона рублей в одной из комнат. Сообщники взяли деньги и скрылись. Потерпевший отметил, что имеет ограниченные возможности здоровья и не смог оказать сопротивление.

Полицейские установили тех, кто напал на мужчину. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двух местных жителей 20 и 24 лет и доставили в отдел. Часть похищенных денег сотрудники вернули владельцу.

На злоумышленников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Одного из парней заключили под стражу, второго оставили под домашним арестом. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в феврале завели уголовное дело на мужчину, который украл из дома краснодарцев сейф с деньгами и украшениями стоимостью более 15 млн рублей.