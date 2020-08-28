Ребенок и мужчина погибли в ДТП на трассе на Кубани

Краснодарский край

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В Тимашевском районе в лобовом ДТП 28 августа погибли два человека и четверо пострадали

Авария случилась около 7:00 на трассе Кореновск — Тимашевск. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик КамАЗ под управлением 62‑летнего мужчины.

В результате ДТП водитель внедорожника и его пятилетний пассажир от полученных травм погибли. 35‑летняя и двухлетняя пассажирки УАЗа, а также мальчики 12 и 13 лет получили травмы, их госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 27 августа под Усть-Лабинском произошло ДТП с КамАЗом, в котором погиб один человек.

ДТП смерть Тимашевский район

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