Собственником аэропорта Анапы стала компания из Кипра

Краснодарский край, В мире

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В феврале стало известно, что у аэропорта Анапы сменился собственник

Сведения о смене владельца размещены в системе «СПАРК-Интерфакс». С 1 февраля 2021 года аэропортом владеет кипрская организация «Транспорт АМД-2 Лимитед». Эта же компания с 2017 года является собственником АО «Международный аэропорт «Краснодар» и с 2015 года — АО «Международный аэропорт Сочи».

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Ранее аэропорт принадлежал гражданам России, имена которых не были указаны в «СПАРК-Интерфакс».

Отметим, что в 2014 году Российский аукционный дом продал госпакет акций ОАО «Аэропорт «Анапа» (25,5% уставного капитала) ЗАО «Система» за 153,6 млн рублей при начальной цене 69,6 млн рублей. 62,73% уставного капитала аэропорта принадлежали «Базэл Аэро».

1 февраля ООО «Базэл Аэро», который управляет аэропортами Анапы, Краснодара и Сочи, изменил название на «Аэродинамика». Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Аэродинамика» также принадлежит «Транспорт АМД-2 Лимитед», писал «Коммерсант» 11 февраля.

Анапа Аэропорты Краснодар Сочи

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Собственником аэропорта Анапы стала компания из Кипра

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