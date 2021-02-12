Собственником аэропорта Анапы стала компания из Кипра

В феврале стало известно, что у аэропорта Анапы сменился собственник

Сведения о смене владельца размещены в системе «СПАРК-Интерфакс». С 1 февраля 2021 года аэропортом владеет кипрская организация «Транспорт АМД-2 Лимитед». Эта же компания с 2017 года является собственником АО «Международный аэропорт «Краснодар» и с 2015 года — АО «Международный аэропорт Сочи».

Читайте также: Аэропорт Краснодара начал проектировать новый терминал

Ранее аэропорт принадлежал гражданам России, имена которых не были указаны в «СПАРК-Интерфакс». Отметим, что в 2014 году Российский аукционный дом продал госпакет акций ОАО «Аэропорт «Анапа» (25,5% уставного капитала) ЗАО «Система» за 153,6 млн рублей при начальной цене 69,6 млн рублей. 62,73% уставного капитала аэропорта принадлежали «Базэл Аэро».