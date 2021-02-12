Управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко рассказала о реализованных в партнерстве с администрацией проектах по цифровизации экономики и развитию безналичной инфраструктуры города-курорта. Во встрече участвовали председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, управляющий центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько и более 50 депутатов. Участникам встречи показали разработки экосистемы Сбера, позволяющие комплексно решать задачи муниципальной власти. Например, компании Strategy Partners и ТОТ обладают аналитикой для разработки стратегий развития туристического кластера. Сервис голосового заполнения протоколов лечения Voice2Med и AI-модель детекции патологий легких позволяют с помощью искусственного интеллекта снизить нагрузку на врачей, что особенно важно во время пандемии.

Также участники встречи обсудили предложенный СберБанком механизм государственно-частного партнерства. Он позволяет привлечь частные инвестиции в экономику, в том числе — для обновления и строительства школ и детских садов. По итогам встречи депутаты поблагодарили за открытый диалог с банком и договорились продолжить общение в таком формате.

«Обладая глубокой экспертизой практически во всех отраслях экономики, банк выступает источником знаний для партнеров. Сейчас совместно с компанией экосистемы Сбера Strategy Partners мы разрабатываем инвестиционную стратегию развития Краснодарского края. Сочи продолжает быть в фокусе внимания банка, ежедневно мы обслуживаем порядка 8 тыс. жителей и туристов и более 70% действующих предприятий. Вместе с руководством муниципалитета мы приложим все усилия для дальнейшего развития города-курорта с использованием сервисов экосистемы Сбера», — сказала управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.