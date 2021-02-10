В Сочи и Новороссийске открыли первые пункты вакцинации от COVID-19

Краснодарский край

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В торговых центрах Сочи и Новороссийска с 10 февраля начали работать пункты вакцинации от коронавируса

Напомним, в январе 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса препаратами «Гам Ковид Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Любой житель Кубани может привиться в одном из медучреждений из списка, а также записаться через портал «Госуслуги». В Краснодаре работают пять пунктов вакцинации от COVID-19.

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В Новороссийске пункт вакцинации открыли в ТРЦ «Южный Пассаж» на улице Героев Десантников, 2. В Сочи — в ТЦ «МореМолл» на улице Новая Заря, 7. Они будут работать с 10:00 без выходных. При себе желающим необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

В региональном минздраве уточнили, что если у обратившегося есть признаки острого респираторного заболевания или повышенная температура тела, то ему дадут рекомендации по наблюдению, а вакцинацию перенесут на более поздний срок. Каждому, кто сделал прививку, выдадут сертификат, по которому в этом же пункте через 21 день можно получить второй компонент вакцины. Вакцинация является бесплатной и добровольной, напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, накануне мобильный прививочный пункт начал работать в Брюховецком районе. Также передвижные комплексы открыли в Краснодаре, Тихорецком, Кавказском, Кущевском, Крымском и Тбилисском районах.

Коронавирус Медицина Новороссийск Сочи

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