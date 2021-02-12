Инфекционист рассказал, когда в России могут отменить масочный режим

Врач-инфекцирнист Евгений Тимаков 11 февраля предположил, когда можно будет отменить масочный режим в России

По словам инфекциониста, масочный режим можно отменить не раньше мая, однако в Москве ими придется пользоваться дольше. Тимаков рассказал, что в России многие еще не переболели ковидом, кроме того, тяжесть протекания COVID-19 зависит от количества вируса, которое получил организм пациента.

Так как при увеличении дозы вируса растет риск заразиться, то маска служит естественным барьером, сообщили РИА «Новости».

Тимаков добавил, что ношение средств защиты необходимо оставить в рекомендательном характере. Однако когда будет солнце и помещения начнут проветривать, масочный режим можно снять.

Напомним, 10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отмене масочного режима в республике.