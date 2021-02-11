На Кубани на ремонт дорог с начала года выделили 4,2 млрд рублей

Муниципалитеты Краснодарского края в 2021 году уже получили 4,2 млрд рублей на ремонт дорог

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказали, что в последние годы муниципалитеты стали лучше готовить документы для получения краевых субсидий, поэтому власти могут вовремя предоставлять средства, увеличивая их объемы.

Например, после того, как Ейский район исправил документы, краевой фонд смог увеличить объем субсидий. Таким образом, в 2015 году муниципалитет получил 96 млн рублей субсидий, а в 2020 году — около 226 млн рублей. На 2021 год для района предусмотрели более 235 млн рублей.

Всего за последние пять лет на строительство, реконструкцию и капремонт дорог местного значения направили около 23,5 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей больше, чем за предыдущие 11 лет. В городах и районах края отремонтировали почти 2,5 тыс. км дорог, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, в конце декабря 2020 года власти Краснодара заявили, что потратят 1,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог города в 2021 году.