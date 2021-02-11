На Кубани на ремонт дорог с начала года выделили 4,2 млрд рублей

Краснодарский край

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Муниципалитеты Краснодарского края в 2021 году уже получили 4,2 млрд рублей на ремонт дорог

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказали, что в последние годы муниципалитеты стали лучше готовить документы для получения краевых субсидий, поэтому власти могут вовремя предоставлять средства, увеличивая их объемы.

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Например, после того, как Ейский район исправил документы, краевой фонд смог увеличить объем субсидий. Таким образом, в 2015 году муниципалитет получил 96 млн рублей субсидий, а в 2020 году — около 226 млн рублей. На 2021 год для района предусмотрели более 235 млн рублей.

Всего за последние пять лет на строительство, реконструкцию и капремонт дорог местного значения направили около 23,5 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей больше, чем за предыдущие 11 лет. В городах и районах края отремонтировали почти 2,5 тыс. км дорог, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, в конце декабря 2020 года власти Краснодара заявили, что потратят 1,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог города в 2021 году.

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