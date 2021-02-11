Росимущество планирует отсудить землю под отелем-рестораном «Форт Утриш»

В феврале стало известно, что Росимущество намерено отсудить землю в поселке Большой Утриш под Анапой

Территория находится на улице Набережной, 1 — там расположена часть строений комплекса отеля-ресторана «Форт Утриш».

Управление Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее обратилось в краевой Арбитражный суд с требованием изъять из чужого незаконного владения этот земельный участок. Ответчиком по делу выступило ООО «Форт Утриш». В качестве третьего лица в процессе будет участвовать администрация Анапы — она заявит дополнительные требования по делу. Также к участию привлекли региональное управление Росреестра.

Сейчас на землю наложили арест, в отношении него запретили любые регистрационные действия. По информации «Экологической вахты по Северному Кавказу», комплекс находится на двух смежных участках. Первый относится к землям населенных пунктов, второй находится на береговой полосе Черного моря и частично захватывает морскую акваторию. Вид разрешенного пользования первого участка — для благоустройства пляжной территории, второго — для обслуживания и эксплуатации кафе-столовой и здания кухни. Следующее заседание по делу пройдет 9 марта 2021 года, указало издание «Коммерсант».

По данным СПАРК, ООО «Форт Утриш» зарегистрировали в 1999 году. По итогам 2019 года компания получила чистую прибыль в 1,95 млн рублей при выручке 37,2 млн рублей.

Напомним, в начале февраля выставили на торги бывший санаторий «Южная Звезда» в Геленджике за 23 млн рублей.