На стройплощадке в Краснодаре нашли артиллерийский снаряд
На площадке строящегося дома в Краснодаре 7 февраля обнаружили боеприпас времен войны
Опасный предмет нашли во время земельных работ на стройплощадке в районе Западного Обхода. Туда вызвали взрывотехников Росгвардии.
«Оказалось, что это 125-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Боеприпас транспортировали в карьер, где уничтожили его.
Как писали Юга.ру, в октябре авиабомбу нашли на территории военного училища в Краснодаре. Снаряд обнаружили во время работ на теплотрассе.
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