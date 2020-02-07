На стройплощадке в Краснодаре нашли артиллерийский снаряд

Краснодарский край

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На площадке строящегося дома в Краснодаре 7 февраля обнаружили боеприпас времен войны

Опасный предмет нашли во время земельных работ на стройплощадке в районе Западного Обхода. Туда вызвали взрывотехников Росгвардии.

«Оказалось, что это 125-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас транспортировали в карьер, где уничтожили его. 

Как писали Юга.ру, в октябре авиабомбу нашли на территории военного училища в Краснодаре. Снаряд обнаружили во время работ на теплотрассе.

Великая Отечественная война Краснодар Строительство

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