Навальный: Симоньян и Кеосаян заработали сотни миллионов на контрактах с госструктурами. Симоньян заявила, что довольна гонораром от совместного проекта
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о заработке главреда RT Маргариты Симоньян и ее мужа, телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна
В материале под названием «Паразиты» говорится, что Симоньян и Кеосаян за три года получили через подконтрольные фирмы на личные счета более 700 млн рублей по контрактам с «Аэрофлотом» и миллиардером Виктором Вексельбергом.
Тигран Кеосаян — автор и ведущий еженедельной телепрограммы «Международная пилорама», которая выходит на НТВ. По данным ФБК, НТВ закупает продукт у студии Кеосаяна «Голд Вижн», а снимается программа в студии и на оборудовании RT штатными сотрудниками телеканала. RT получает от «Голд Вижн» в среднем 370 тыс. рублей за выпуск, что, считают в ФБК, несопоставимо с расходами на шоу. НТВ платит 3,4 млн рублей за выпуск.
Согласно расследованию, «Аэрофлот» с 2017 по 2020 год закупил рекламы в «Международной пилораме» и шоу Ларри Кинга на RT более чем на миллиард рублей. Деньги проходят через рекламную компанию «Инвенто», которую ФБК назвал «карманным рекламным агентством Маргариты Симоньян». В «Инвенто», по данным фонда, платят за реальное размещение рекламы на НТВ и RT, а себе забирают около 60% от контракта, при том что никакого специального контента для «Аэрофлота» не производит.
Кеосаян, согласно расследованию, зарабатывает как ведущий программы в среднем 74 млн рублей в год, а Симоньян, как художественный руководитель «Международной пилорамы», — 77 млн рублей в год.
Также в расследовании говорится, что семья получала деньги на рекламу и пиар по контрактам с оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года, фондом «Сколково» и его президентом, миллиардером Виктором Вексельбергом, фондом ветеранов ФСБ «Безопасность и законность».
Всего ФБК насчитал шесть компаний, с помощью которых семья Симоньян якобы зарабатывает деньги. В расследовании утверждается, что оно основано на финансовых и бухгалтерских данных, которые ФБК получил на почту для конфиденциальных сообщений.
Симоньян прокомментировала публикацию Навального «Снобу». Она сообщила, что является не только художественным руководителем «пилорамы», но и основным автором сценария этого телепродукта.
«Про смету программы сказать ничего не могу, мне платят мой гонорар, и я им довольна», — отметила Симоньян, подчеркнув, что это честный доход, с которого платятся налоги.
Она рассказала, что у «Голд Вижн» есть контракт с RТ, в который входят два часа в неделю студийной записи и технический постпродакшн.
«RТ предоставляет эти услуги по своим стандартным расценкам за подобную работу без каких-либо скидок — мы стараемся всегда задействовать студии в те часы, когда они не заняты в производстве программ RТ и с удовольствием предоставляем их всем желающим. (...) Эти деньги целиком идут в бюджет RТ», — сказала главред телеканала.
Также Симоньян подтвердила, что «Аэрофлот» размещает рекламу в программе, но сумму контракта прокомментировать не смогла, так как «не работает в "Аэрофлоте"».
«Утверждения Навального я не комментирую с тех самых пор, как Навальный утверждал, что я рожала в США, где я, разумеется, не рожала и никогда не собиралась рожать», — добавила Симоньян.
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