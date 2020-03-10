Навальный: Симоньян и Кеосаян заработали сотни миллионов на контрактах с госструктурами. Симоньян заявила, что довольна гонораром от совместного проекта

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о заработке главреда RT Маргариты Симоньян и ее мужа, телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна

В материале под названием «Паразиты» говорится, что Симоньян и Кеосаян за три года получили через подконтрольные фирмы на личные счета более 700 млн рублей по контрактам с «Аэрофлотом» и миллиардером Виктором Вексельбергом.

Тигран Кеосаян — автор и ведущий еженедельной телепрограммы «Международная пилорама», которая выходит на НТВ. По данным ФБК, НТВ закупает продукт у студии Кеосаяна «Голд Вижн», а снимается программа в студии и на оборудовании RT штатными сотрудниками телеканала. RT получает от «Голд Вижн» в среднем 370 тыс. рублей за выпуск, что, считают в ФБК, несопоставимо с расходами на шоу. НТВ платит 3,4 млн рублей за выпуск.

Согласно расследованию, «Аэрофлот» с 2017 по 2020 год закупил рекламы в «Международной пилораме» и шоу Ларри Кинга на RT более чем на миллиард рублей. Деньги проходят через рекламную компанию «Инвенто», которую ФБК назвал «карманным рекламным агентством Маргариты Симоньян». В «Инвенто», по данным фонда, платят за реальное размещение рекламы на НТВ и RT, а себе забирают около 60% от контракта, при том что никакого специального контента для «Аэрофлота» не производит.

Кеосаян, согласно расследованию, зарабатывает как ведущий программы в среднем 74 млн рублей в год, а Симоньян, как художественный руководитель «Международной пилорамы», — 77 млн рублей в год.

Также в расследовании говорится, что семья получала деньги на рекламу и пиар по контрактам с оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года, фондом «Сколково» и его президентом, миллиардером Виктором Вексельбергом, фондом ветеранов ФСБ «Безопасность и законность».

Всего ФБК насчитал шесть компаний, с помощью которых семья Симоньян якобы зарабатывает деньги. В расследовании утверждается, что оно основано на финансовых и бухгалтерских данных, которые ФБК получил на почту для конфиденциальных сообщений.