Бывшего главу Хостинского района Сочи осудили на 1,5 года за покушение на мошенничество

10 февраля стал известен приговор бывшему главе Хостинского района Сочи, который за деньги предлагал предпринимателю сохранить незаконно построенное здание

Напомним, в сентябре 2018 года пост главы Хостинского района занял Павел Клопотовский. В феврале 2020 года он связался с местным предпринимателем, который построил капитальный объект с нарушением законодательства. По решению суда его собирались сносить. Чиновник сообщил , что может повлиять на сотрудников администрации Сочи и попросить их вынести решение в пользу предпринимателя. За это мужчина должен был передать Клопотовскому 1,5 млн рублей. При этом глава района знал, что в его полномочия принятие таких решений не входит.

Руководителю администрации передали деньги в его служебной машине, после чего дальнейшие действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

10 февраля 2021 года стало известно, что суд признал бывшего главу виновным. Клопотовского приговорили к лишению свободы на 1,5 года в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.