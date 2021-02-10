В Краснодаре мужчина отдал мошеннику более 2 млн рублей за госномера

Краснодарский край

Распечатать

В феврале в полиции Краснодара рассказали о задержании парня, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он познакомился с мужчиной, который за деньги пообещал помочь получить госномера, и передал ему 2,3 млн рублей. После этого знакомый перестал выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства.

Читайте также:

Полицейские провели розыск и задержали мошенника, 26-летнего краснодарца, по месту проживания. Также сотрудники МВД выяснили, что он причастен к еще одному аналогичному преступлению. Парень пообещал другому местному жителю за 585 тыс. рублей помочь приобрести госномер. После получения средств он исчез.

Читайте также:

Общая сумма ущерба составила 2 млн 885 тыс. рублей. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. На него завели уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 9 февраля.

Краснодар Мошенничество Полиция

Новости

На управляющие компании Краснодара поступило 170 жалоб за некачественную уборку снега и сосулек
Опечатанный приставами Сенной рынок в Краснодаре продолжит частично работать
Минздрав России включил людей старше 60 лет в приоритетную категорию для вакцинации
В Краснодаре ночью загорелся частный дом
В Краснодаре мужчина отдал мошеннику более 2 млн рублей за госномера
В Краснодаре перенесли начало голосования по выбору зеленых зон для благоустройства

Лента новостей

«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
Сегодня, 08:01
«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
Координатор штаба Навального в Краснодаре после 10 дней в спецприемнике рассказала о быте арестанта
«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
8 февраля, 07:44
«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
Как фитнес в Краснодаре пережил карантин и его последствия
Пришел, увидел, Краснодар
5 февраля, 08:01
Пришел, увидел, Краснодар
Тест на определение кубанской национальности

Реклама на портале