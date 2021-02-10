В Краснодаре мужчина отдал мошеннику более 2 млн рублей за госномера
В феврале в полиции Краснодара рассказали о задержании парня, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он познакомился с мужчиной, который за деньги пообещал помочь получить госномера, и передал ему 2,3 млн рублей. После этого знакомый перестал выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства.
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Полицейские провели розыск и задержали мошенника, 26-летнего краснодарца, по месту проживания. Также сотрудники МВД выяснили, что он причастен к еще одному аналогичному преступлению. Парень пообещал другому местному жителю за 585 тыс. рублей помочь приобрести госномер. После получения средств он исчез.
Общая сумма ущерба составила 2 млн 885 тыс. рублей. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. На него завели уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 9 февраля.