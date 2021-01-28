В Краснодаре мошенники переписывали на себя квартиры одиноких пенсионеров

В прокуратуру Центрального округа Краснодара обратилась 86-летняя местная жительница, которая рассказала, что в октябре 2020 года из квитанции на оплату коммунальных услуг она узнала, что у ее квартиры изменился собственник. При этом пенсионерка, которая также является инвалидом 1 группы и ветераном труда, жила в доме с 1976 года и никому квартиру не продавала.

Во время проверки прокуратура получила из управления росреестра Кубани копию договора купли-продажи квартиры, согласно которому женщина якобы продала свою квартиру в апреле 2020 года. При этом пенсионерка документы не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, а также не получала за недвижимость 1,85 млн рублей и не выдавала доверенности о распоряжении имуществом.

Материалы проверки прокуратура направила следствию, которое возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Во время дополнительной проверки ведомство установило еще четыре аналогичных факта лишения жилья одиноких людей.

Прокуратура направила в Первомайский и Октябрьский районные суды Краснодара заявления о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества. Их планируют рассмотреть в начале февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.