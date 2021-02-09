Трети кубанцев не хватает зарплаты на основные нужды — hh

Краснодарский край, Вся Россия

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Служба исследования hh.ru выяснила, хватает ли кубанцам зарплаты на первостепенные нужды

Служба исследования hh.ru провела опрос россиян, в числе которых были и жители Кубани. По результатам анализа, 36% россиян считают, что их зарплаты хватает. Еще 39% отметили, что хватает с трудом. Четверть респондентов ответили, что заработок не покрывает основные нужды.

Также исследователи выделили группу проживающих в Краснодарском крае. Только 29% из них заявили, что им хватает заработной платы. Почти каждый третий заявил обратное (32%). Еще 40% сказали, что доходов им хватает с трудом, рассказали в пресс-службе HeadHunter 9 февраля.

Больше всего тех, чья зарплата не покрывает основные нужды, среди рабочих (39%), административного персонала (36%) и работников сферы транспорта и логистики (36%). Те, кому хватает зарплаты, работают в банковской сфере (54%), сфере ИТ (53%) и строительстве/недвижимости (47%).

Также респондентов региона попросили назвать две самые большие статьи расходов. 60% сказали, что больше всего тратят на еду. У 41% опрошенных деньги в первую очередь уходят на аренду жилья и ипотеку, у 22% — на оплату ЖКХ, у 19% — на выплату кредитов, не считая ипотечных.

Напомним, в конце ноября власти Краснодара заявили, что число безработных в городе во время пандемии выросло в 23 раза.

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