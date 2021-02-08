На Кубани приставы и энергетики объявили рейды для взыскания долгов

Партнерский Краснодарский край

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Руководство «ТНС энерго Кубань» и представители топливно-энергетического комплекса встретились с главным судебным приставом края Дмитрием Ткаченко

На совещании обсуждалась эффективность исполнения судебных актов. В 2020 году взыскание задолженностей за потребленные ресурсы жителями края стояло на особом контроле у руководства Главного управления в связи с особенностями работы службы в условиях пандемии.

«Наша зона деятельности как гарантирующего поставщика электроэнергии обширна, ведь мы работаем во всем регионе. В 2020 году при совместной работе с судебными приставами было возбуждено около 4,5 тыс. исполнительных производств на сумму 261 млн рублей. К должникам мы применяем различные меры принуждения: блокировка банковских счетов, арест личного имущества, запрет на выезд из страны. Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов в 2021 году будет на особом контроле, и мы планируем усилить взыскание долгов», — пояснила заместитель гендиректора «ТНС энерго Кубань» по корпоративному управлению Ольга Киянова.

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Завершая совещание, Ткаченко отметил, что пользователям «Госуслуг» теперь не нужно посещать отделы судебных приставов, так как вся информация будет предоставлена в электронном виде, что должно улучшить и ускорить межведомственную работу по взысканию долгов.

Долги Судебные приставы Энергетика

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