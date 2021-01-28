20 тыс. жителей Кубани отключены от газа за долги
В то же время около 21 тыс. жителей Краснодарского края в 2020 году успели оплатить долги за газ до отключения
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности отключенных абонентов составляет 234 млн рублей.
«С 1 января 2021 года закончился мораторий на отключение от газа неплательщиков. Мы настоятельно рекомендуем погасить накопившиеся долги, вовремя передавать показания и оплачивать потребление», — сказал начальник управления реализации газа «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.
Поставщик газа вправе расторгать договоры с хроническими должниками и перераспределять высвобождающиеся объемы для новых потребителей газа. То есть заключение новых договоров для абонентов, отключенных от газа, будет возможно лишь только при наличии свободных объемов газа и после полной оплаты долгов, пени и судебных издержек, а также работ по отключению и подключению газа.
Для удобства абонентов «Газпром межрегионгаз Краснодар» предлагает смотреть начисления, передавать показания за потребленный газ и оплачивать его в «Личном кабинете» на сайте компании.
Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов: «Сбербанк Онлайн», «Qiwi Кошелек», Plat.ru, «Яндекс.Деньги», Rapida Online, «Mobi Деньги» и «Система АЗ», а также в офисах «Почты России», банкоматах банков АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Сбербанк России» и других.