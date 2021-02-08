МЧС предупредило о сильном гололеде на Кубани

С 2:00 и в первой половине дня 8 февраля местами в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидается сильный гололед. В МЧС рекомендуют выходить на улицу в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. В крайнем случае можно наклеить на подошву пластырь или изоленту, натереть ее песком или наждачной бумагой.

В момент подскальзывания рекомендуется присесть, чтобы снизить высоту падения. Во время падения следует сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар о землю, сообщили в пресс-службе краевого ведомства 7 февраля.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101, 8 (861) 268-64-40.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае прогнозируют в понедельник повышение температуры. Днем градусники остановятся на отметках 0-5 °С, по югу — до 15 °С.