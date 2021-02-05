Врач-терапевт Наталья Уклеина рассказала телеканалу «360», что укрепить иммунитет помогут поездки на море и витамины. По мнению медика, отдыхать на побережье следует минимум две недели, а по возвращении — еще неделю посидеть дома для акклиматизации.

«Поездка на море — всегда оздоровительный фактор и повышение иммунитета», — подчеркнула Уклеина.