Море и витамины. Врач рассказала, что нужно делать россиянам для укрепления иммунитета
Врач-терапевт 5 февраля дала советы россиянам по укреплению иммунитета весной
Врач-терапевт Наталья Уклеина рассказала телеканалу «360», что укрепить иммунитет помогут поездки на море и витамины. По мнению медика, отдыхать на побережье следует минимум две недели, а по возвращении — еще неделю посидеть дома для акклиматизации.
«Поездка на море — всегда оздоровительный фактор и повышение иммунитета», — подчеркнула Уклеина.
Второй способ — специальные лекарственные средства. Терапевт рекомендовала принимать их ранее переболевшим взрослым и детям. Также препараты будут эффективны для повышения работоспособности и снятия усталости.
Кроме того, доктор рекомендовала принимать витамин D, так как солнце способствует укреплению организма.
Напомним, в мае британские ученые выяснили, что смертность от коронавируса связана с недостатком витамина D в организме.