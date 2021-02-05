Море и витамины. Врач рассказала, что нужно делать россиянам для укрепления иммунитета

Краснодарский край, Вся Россия

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Врач-терапевт 5 февраля дала советы россиянам по укреплению иммунитета весной

Врач-терапевт Наталья Уклеина рассказала телеканалу «360», что укрепить иммунитет помогут поездки на море и витамины. По мнению медика, отдыхать на побережье следует минимум две недели, а по возвращении — еще неделю посидеть дома для акклиматизации.

«Поездка на море — всегда оздоровительный фактор и повышение иммунитета», — подчеркнула Уклеина.

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Второй способ — специальные лекарственные средства. Терапевт рекомендовала принимать их ранее переболевшим взрослым и детям. Также препараты будут эффективны для повышения работоспособности и снятия усталости.

Кроме того, доктор рекомендовала принимать витамин D, так как солнце способствует укреплению организма.

Напомним, в мае британские ученые выяснили, что смертность от коронавируса связана с недостатком витамина D в организме.

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