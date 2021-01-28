На Кубани будут судить девушку, которая за 36 тыс. рублей пообещала местной жительнице привезти ее сына с Бали

21-летняя девушка из Крыма нашла в одном из мессенджеров сообщение жительницы Краснодарского края о небходимости помощи. Дело в том, что ее малолетний ребенок вместе с отцом отдыхал на острове Бали в Индонезии. Из-за введения ограничительных мер они не смогли вернуться в Россию, а мать не могла выехать и забрать сына. Поэтому ей требовалась помощь в организации перевозки ребенка.

Девушка, заведомо не собираясь исполнять просьбу, сообщила жительнице края, что находится в Индонезии и может помочь ей. Также она рассказала, что консул РФ займется разрешением на выезд. Во время переписки она выступила от должностного лица и рассказала, что для оформления документов нужно перечислить 36 тыс. рублей.