На Кубани три дня подряд фиксируют по 18 смертей от ковида

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 4 февраля от коронавируса умерли 1 тыс. 542 человека

Напомним, в регионе за последние сутки зафиксировали 182 случая коронавируса и 18 летальных исходов. По информации оперштаба Кубани, у всех умерших пациентов была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие болезни.

В Краснодаре в краевом клиническом госпитале ветеранов войн умерли две женщины 66 и 76 лет. В Усть-Лабинской ЦРБ скончались двое мужчины и одна женщина, возраст пациентов — от 62 до 70 лет. Они жили в Гулькевичском, Выселковском и Усть-Лабинском районах.

Врачам горбольницы № 1 и инфекционной больницы № 3 Новороссийска не удалось спасти трех жителей города. Умершим пациентам, двум мужчинам и женщине, было от 62 до 76 лет.

В Северской ЦРБ зафиксировали два летальных исхода. Там умерли 83-летний житель Туапсе и 74-летняя женщина, ее место жительства не уточняется.

В Крымской ЦРБ скончались 85-летняя пациентка и 60-летний мужчина. В городской больнице Армавира медикам не удалось спасти трех женщин в возрасте от 71 года до 85 лет.

В Тихорецкой ЦРБ умерла жительница Белоглинского района, которой было 56 лет. Еще по одному летальному случаю произошло в райбольнице № 3 Туапсе и инфекционной больнице № 2 Сочи. Там умерли пациенты в возрасте 71 года и 85 лет.

Всего за время пандемии на Кубани зафиксировали смерть 1 тыс. 542 человек. По всей стране число летальных случаев возросло до 75 тыс. 205, написал телеканал «360».

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