В Ростове уволили учителя после участия в митинге и пришли к нему с обыском

3 февраля в Ростове-на-Дону прошел обыск у родственников учителя, который участвовал в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального

Учитель истории и обществознания Александр Рябчук принял участие в митинге, который состоялся в Ростове 23 января. Видео с акции он выкладывал в своем инстаграме. 29 января педагог написал, что его уволили. Рябчук рассказал, что вёл прямую трансляцию с митинга, а после писал в сети, что он думает о происходящем: «В своих выступлениях я подчеркивал: совершать политические действия могут только совершеннолетние! Я бросил вызов власти, и аппарат заработал». Мужчина добавил, что в частной школе, куда он устроился по совместительству, он проработал всего два дня, а в лицее, в котором он преподавал семь лет, его оставили «до пятницы», 29 января.

«Влиятельные люди позвонили директору частной школы, после чего она сказала, что продолжение нашего сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе мне сказали то же самое. У меня были хорошие перспективы роста в педагогике: после победы в городском конкурсе впереди ждал областной этап. Лицей меня не хотел отпускать», — рассказал Рябчук. Учитель добавил, что власть, однако, не потерпит такой критики, которую он выражает в соцсетях, и он это понимает: «Учитель может заниматься политикой, только если делает выбор в пользу политической партии, входящей в Госдуму, а еще лучше — занимающей там большинство. Всё время я преподавал детям свои предметы, акцентируя внимание на том, как важна свобода! Когда передо мной стал выбор между карьерой и свободой — я выбрал то, чему учил сам».

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Утром 3 февраля в квартиру бывшей жены Рябчука и его пятилетней дочери пришел ОМОН. Обыски были в районе 6:00-7:00. Мужчина считает, что они связаны с его публичными высказываниями по поводу акции: