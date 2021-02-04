В Ростове уволили учителя после участия в митинге и пришли к нему с обыском
3 февраля в Ростове-на-Дону прошел обыск у родственников учителя, который участвовал в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального
Учитель истории и обществознания Александр Рябчук принял участие в митинге, который состоялся в Ростове 23 января. Видео с акции он выкладывал в своем инстаграме. 29 января педагог написал, что его уволили. Рябчук рассказал, что вёл прямую трансляцию с митинга, а после писал в сети, что он думает о происходящем:
«В своих выступлениях я подчеркивал: совершать политические действия могут только совершеннолетние! Я бросил вызов власти, и аппарат заработал».
Мужчина добавил, что в частной школе, куда он устроился по совместительству, он проработал всего два дня, а в лицее, в котором он преподавал семь лет, его оставили «до пятницы», 29 января.
Читайте также:
«Влиятельные люди позвонили директору частной школы, после чего она сказала, что продолжение нашего сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе мне сказали то же самое. У меня были хорошие перспективы роста в педагогике: после победы в городском конкурсе впереди ждал областной этап. Лицей меня не хотел отпускать», — рассказал Рябчук.
Учитель добавил, что власть, однако, не потерпит такой критики, которую он выражает в соцсетях, и он это понимает:
«Учитель может заниматься политикой, только если делает выбор в пользу политической партии, входящей в Госдуму, а еще лучше — занимающей там большинство. Всё время я преподавал детям свои предметы, акцентируя внимание на том, как важна свобода! Когда передо мной стал выбор между карьерой и свободой — я выбрал то, чему учил сам».
«Проследите, чтобы на выходных дети без взрослых на улице не появлялись»:
Утром 3 февраля в квартиру бывшей жены Рябчука и его пятилетней дочери пришел ОМОН. Обыски были в районе 6:00-7:00. Мужчина считает, что они связаны с его публичными высказываниями по поводу акции:
«Говорят, участковый хочет со мной поговорить. Было восемь человек ОМОНа. Проверяли мои вещи. Меня сейчас будут пытаться запугать, запугать моих близких. Я не знаю, как можно говорить про правовое государство и действие закона в такой ситуации? Я за дискуссию и полемику».
Портал 161.ру рассказал в тот же день, что, по словам директора лицея № 11, где работал мужчина, педагога уговаривали остаться, но он написал заявление по собственному желанию.