В Анапе парень украл Toyota и сдал ее на металлолом

В дежурную часть Анапы обратился местный житель. Он рассказал, что припарковал свою машину Toyota во дворе многоквартирного дома, но она исчезла. Приехавшие на место полицейские осмотрели место, опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения.

Установили, что с кражей может быть связан 22-летний местный житель. Оказалось, что он обманом убедил своего знакомого помочь перевезти автомобиль с парковки в пункт приема металла. Мужчина согласился и, используя гибкую сцепку, на своей машине доставил похищенную иномарку. За нее в металлоприемнике дали около 150 тыс. рублей. Этими средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Парня задержали по месту проживания. Сейчас на него завели уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказали в инстаграме отдела МВД России по Анапе 3 февраля.

Как писали Юга.ру, в 2019 году у жителя Краснодара с помощью эвакуатора украли BMW. Иномарку нашли в 80 км от города.