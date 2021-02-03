На Кубани будут судить мошенников, которые за 9 лет похитили у пайщиков 250 млн рублей

Краснодарский край

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Кубанская полиция 3 февраля направила в суд уголовное дело о мошенничестве с денежными взносами

По данным следствия, трое жителей Армавира в возрасте от 37 до 59 лет были руководителями кредитно-потребительских кооперативов города. С 2011 по 2020 год они привлекали деньги людей, предлагая им прибыль в размере от 10 до 25% годовых. За это время мужчины заключили договоры с 234 пайщиками и получили от них около 250 млн рублей, при этом свои обязательства злоумышленники не выполнили.

Мужчин обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Одного из них заключили под стражу, а двоих отправили под домашний арест. Материалы дела направили в суд, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в феврале 2019 года в Краснодаре лопнул кредитный кооператив «Содружество» с 3,5 тыс. пайщиков, его директора арестовали. В апреле того же года стало известно, что в краевой столице организатор финансовой пирамиды похитил 150 млн рублей у 300 человек.

Армавир Кредитование Мошенничество Обманутые вкладчики Полиция

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