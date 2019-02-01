На Кубани лопнул кредитный кооператив «Содружество» с 3,5 тыс. пайщиков. Его директор арестован

Кредитно-потребительский кооператив (КПК) «Содружество», привлекший средства около 3,5 тыс. вкладчиков в Краснодарском крае, прекратил свою деятельность

В ведомстве отметили, что обманутым гражданам следует обратиться в суд с заявлением о взыскании с кооператива суммы пая и всех начисленных процентов. Кроме того, они должны направить в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

«КПК "Содружество", у которого на Кубани насчитывалось порядка 20 офисов, прекратил существование. Его пайщиками были около 3,5 тысяч жителей региона», — сообщили в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

Если пайщики будут признаны потерпевшими, им полагаются выплаты из Федерального общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав пайщиков и акционеров. Размер компенсации рассчитывается исходя из суммы пая, но не более 25 тыс. рублей. Для ветеранов Великой отечественной войны — 250 тыс. рублей.

«После признания судом КПК "Содружество" банкротом и открытия конкурсного производства в течение двух месяцев гражданам необходимо подать заявления о включении пайщиков в реестр кредиторов КПК "Содружество"», — добавили в министерстве.

Директора кооператива Александра Богомаза задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 24 января его арестовали на два месяца, передает «Интерфакс».

Защитник Богомаза Наталья Миллер рассказала «Комсомольской правде», что кооператив работал законно, «до тех пор, пока в круг правления не вмешались определенные лица».

«Их деятельность постоянно проверялась Центробанком, как аккредитованной организации. И одна из таких инспекций выявила нарушения», — сказала Миллер.

В постановлении о возбуждении дела сказано, что «с 2015 по 2019 годы директор кооператива, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, размещал ложные объявления в СМИ о заработке, привлекая граждан вкладывать деньги под хороший процент, вводил тем самым граждан в заблуждение». Также следователи установили, что деньги минимум пяти человек (более 5 млн рублей) не внесли в общую кассу предприятия.

«Коммерсантъ» пишет, что в 2018 году КПК «Содружество» покинул почти весь топ-менеджмент. Уволившихся руководителей подозревают в том, что они могли переводить средства кооператива на счета подконтрольных им компаний.

Согласно информации на сайте организации, КПК «Содружество» привлекал средства граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавал займы под 15,6—31,2% годовых. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КПК «Содружество» зарегистрирован в 2011 году, основной вид деятельности — деятельность по финансовой взаимопомощи. Чистые активы на 1 января 2018 года составили 47 млн 167 тыс. рублей. Объем привлеченных средств оценивается в 1,5 млрд рублей. Объем размещенных средств — менее 100 млн рублей. Собственниками КПК являются ООО «Содружество» и шесть частных лиц.