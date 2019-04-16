В Краснодаре организатор финансовой пирамиды похитил 150 млн рублей у 300 человек

В Краснодаре полицейские задержали организатора финансовой пирамиды, который похитил деньги вкладчиков

Полиция установила, что в крае работали 17 офисов кредитно-потребительского кооператива, в которых людям предлагали внести деньги под высокие проценты.

Компанию рекламировали в СМИ, вкладчикам обещали, что их деньги инвестируют в высокодоходные проекты. При этом организация не проводила никакую финансово-хозяйственную деятельность, а дивиденды на начальном этапе выплачивали за счет вложений новых клиентов. Ущерб превысил 150 млн рублей, пострадали около 300 жителей края.

Полицейские задержали 48-летнего директора кредитно-потребительского кооператива и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 16 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.