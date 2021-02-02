Число жертв коронавируса на Кубани достигло 1,5 тыс. человек
В Краснодарском крае к 2 февраля умерли 1 тыс. 506 пациентов с COVID-19
Напомним, на Кубани за последние сутки выявили еще 183 носителя коронавируса. Также подтвердилась смерть 18 пациентов инфекционных госпиталей. Как подчеркнули в региональном оперштабе, у всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие заболевания.
В больницах Краснодара скончались три человека. 79-летний и 89-летний краснодарцы умерли в краевом клиническом госпитале ветеранов войн, а 60-летняя жительница Кореновского района — в специализированной клинической инфекционной больнице.
В горбольнице Армавира умерли две женщины и один мужчина, которые жили в Армавире, Новокубанском и Курганинском районах. Возраст пациентов — от 66 лет до 81 года.
В Крымской ЦРБ скончались двое мужчин и женщина из Геленджика, Темрюкского и Абинского районов. Им было от 58 до 63 лет.
В Лабинской ЦРБ медикам не удалось спасти 82-летнего жителя Отрадненского района и 67-летнюю пациентку из Успенского района. В Тихорецкой ЦРБ умерли 73-летняя женщина из Тихорецкого района и 53-летний мужчина из Кавказского района.
В больницах Сочи ушли из жизни четыре пациента. Летальные случаи зарегистрировали в городской больнице № 5 и инфекционной больнице № 2. Пациентам было от 44 до 84 лет. Более подробную информацию в оперштабе не сообщили.
Всего за время пандемии на Кубани умерли 1 тыс. 506 пациентов с подтвержденным COVID-19. По всей стране число летальных случаев возросло до 74 тыс. 158, написал телеканал «360».
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