Число жертв коронавируса на Кубани достигло 1,5 тыс. человек

Напомним, на Кубани за последние сутки выявили еще 183 носителя коронавируса. Также подтвердилась смерть 18 пациентов инфекционных госпиталей. Как подчеркнули в региональном оперштабе, у всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие заболевания.

В больницах Краснодара скончались три человека. 79-летний и 89-летний краснодарцы умерли в краевом клиническом госпитале ветеранов войн, а 60-летняя жительница Кореновского района — в специализированной клинической инфекционной больнице.

В горбольнице Армавира умерли две женщины и один мужчина, которые жили в Армавире, Новокубанском и Курганинском районах. Возраст пациентов — от 66 лет до 81 года.

В Крымской ЦРБ скончались двое мужчин и женщина из Геленджика, Темрюкского и Абинского районов. Им было от 58 до 63 лет.