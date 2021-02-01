Краснодарцы пожаловались на крупные пробки на дорогах города

В Краснодаре вечером 1 февраля пробки в среднем составили 7 баллов, однако на некоторых улицах образовались сильные заторы

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером максимальная загруженность дорог Краснодара составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню. Однако на некоторых улицах движение было особенно плотным: улица Дзержинского из центра (9 баллов), улица Тургенева от Набережной (8 баллов), Российская улица в центр (8 баллов). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: 18:10, улица Дзержинского от улицы Лузана до Пригородной. Пробка длиной 6,1 км продержалась 1 час 10 минут.

13:28, Южный Обход от улицы Адыгейской до А-146. Пробка длиной 5,5 км продержалась 1 час 50 минут.

8:20, улица Российская от Ленинского переулка до улицы 40 лет Победы. Пробка длиной 5,4 км продержалась 1 час 50 минут.

18:31, улицы Красная и Офицерская от улицы Мира до Ростовского шоссе. Пробка длиной 4,6 км продержалась 1 час.

7:59, улицы Красных Партизан и Бабушкина от Заполярной до Каляева. Пробка длиной 4,1 км продержалась 1 час 30 минут.