Краснодарцы пожаловались на крупные пробки на дорогах города

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 1 февраля пробки в среднем составили 7 баллов, однако на некоторых улицах образовались сильные заторы

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером максимальная загруженность дорог Краснодара составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню. Однако на некоторых улицах движение было особенно плотным: улица Дзержинского из центра (9 баллов), улица Тургенева от Набережной (8 баллов), Российская улица в центр (8 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  • 18:10, улица Дзержинского от улицы Лузана до Пригородной. Пробка длиной 6,1 км продержалась 1 час 10 минут.
  • 13:28, Южный Обход от улицы Адыгейской до А-146. Пробка длиной 5,5 км продержалась 1 час 50 минут.
  • 8:20, улица Российская от Ленинского переулка до улицы 40 лет Победы. Пробка длиной 5,4 км продержалась 1 час 50 минут.
  • 18:31, улицы Красная и Офицерская от улицы Мира до Ростовского шоссе. Пробка длиной 4,6 км продержалась 1 час.
  • 7:59, улицы Красных Партизан и Бабушкина от Заполярной до Каляева. Пробка длиной 4,1 км продержалась 1 час 30 минут.

В краснодарских пабликах вечером 1 февраля появилось несколько постов о сильных заторах в городе. Например, около 18:00 большая пробка скопилась на улице Скорняжной на въезде в Юбилейный микрорайон. Кроме того, в течение дня люди жаловались на пробку на улице Кирилла Россинского.

Местные жители рассказали, что однополосный въезд с трассы М-4 через поселок Индустриальный на улицу 1-го Мая сделали второстепенным. После этого заторы растянулись на несколько километров, а люди начали жаловаться на это в соцсетях и просить вернуть дорожные знаки, которые стояли там раньше. Отметим, чо на момент написания новости пробка в районе улицы Россинского сохранялась.

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