Главный онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у жителей России

Главный внештатный специалист — онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн 31 января привел статистику онкологических заболеваний в России

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Андрей Каприн рассказал, что у мужчин чаще всего встречаются злокачественные болезни трахеи и бронхов. На втором месте по распространенности — рак предстательной железы, на третьем — рак кожи, на четвертом — рак желудка, а на пятом — ободочной кишки.

Онколог отметил, что женщины чаще всего сталкиваются с раком молочной железы. Следом идут рак кожи, потом — тела матки, а также ободочной кишки.

При этом генетическая предрасположенность на развитие рака влияет только в 15–20% случаев, отметил врач. В остальных случаях рак, как правило, вызывает неправильной образ жизни. Каприн посоветовал отказаться от злоупотребления алкоголем, табаком и красным мясом, а также рекомендовал следить за весом.

Врач напомнил, что людям в возрасте от 19 до 39 лет нужно проверяться на онкологию раз в три года. После достижения 40 лет обследования нужно делать ежегодно, написал RT.

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