Главный онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у жителей России

Краснодарский край

Распечатать

Главный внештатный специалист — онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн 31 января привел статистику онкологических заболеваний в России

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Андрей Каприн рассказал, что у мужчин чаще всего встречаются злокачественные болезни трахеи и бронхов. На втором месте по распространенности — рак предстательной железы, на третьем — рак кожи, на четвертом — рак желудка, а на пятом — ободочной кишки.

Интервью с краснодаркой Ниа Цехмейстрюк:

Онколог отметил, что женщины чаще всего сталкиваются с раком молочной железы. Следом идут рак кожи, потом — тела матки, а также ободочной кишки.

При этом генетическая предрасположенность на развитие рака влияет только в 15–20% случаев, отметил врач. В остальных случаях рак, как правило, вызывает неправильной образ жизни. Каприн посоветовал отказаться от злоупотребления алкоголем, табаком и красным мясом, а также рекомендовал следить за весом.

Врач напомнил, что людям в возрасте от 19 до 39 лет нужно проверяться на онкологию раз в три года. После достижения 40 лет обследования нужно делать ежегодно, написал RT.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали о том, что специалисты Американского онкологического общества пришли к выводу, что лишний вес повышает риск развития рака молочной железы.

Здравоохранение Медицина

Новости

Первышов рассказал о создании пятого округа в Краснодаре
В Краснодаре несколько трамваев пустят по другому пути из-за ремонта на конечной на Декабристов
В Краснодаре начнут противоаварийные работы в доме купца Лихацкого, где сгнила крыша и прогнулся балкон
В Армавире в пожаре погиб мужчина, еще один умер в больнице
Школам Кубани рекомендовали не проводить вечера встречи выпускников
В СК рассказали подробности стрельбы под Анапой, в которой погиб 34-летний мужчина

Лента новостей

«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Сегодня, 08:01
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Вчера, 12:35
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Онлайн-трансляция
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
28 января, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей

Реклама на портале