Сайт «ПроДокторов» собрал 2 млн отзывов от пациентов. Но на Кубани за 2020 год отзывы стали оставлять реже
Сервис «ПроДокторов» отметил юбилейный отзыв и показал ежегодную статистику самых популярных медицинских специальностей у краснодарцев
Самый большой сайт с отзывами о врачах и клиниках в РФ собрал рекордное количество откликов пациентов, зафиксировав двухмиллионный отзыв. Пациентка поблагодарила за профессионализм маммолога Александра Поликарпова в клинике Кемерова.
«За десять лет работы портала мы собрали 2 млн отзывов. При этом порядка 30% отзывов отклоняются модераторами на этапах первичной и вторичной проверки. Хочу отметить, что положительных отзывов о работе врачей с каждым годом становится все больше — мы редко встречаем конфликты. Мы видим, что доктора стараются быть клиентоцентричными и развивать эффективные коммуникации с пациентами. Стремятся совместными усилиями решать возникающие проблемы», — рассказал сооснователь «ПроДокторов» Сергей Федосов.
По итогам 2020 года жители Краснодарского края стали реже оставлять мнения о врачах: по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 24% (с 40 тыс. 635 до 31 тыс. 615).
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»:
Рейтинг самых популярных у краснодарцев запросов почти не меняется:
- гинекологи (52 тыс. 273 запроса),
- неврологи (44 тыс. 647 запросов),
- гастроэнтерологи (36 тыс. 919 запросов),
- дерматологи (33 тыс. 574 запроса).
По активности среди остальных регионов Краснодарской край занимает второе место по количеству отзывов на портале. На первом месте Москва и область, на третьем — Санкт-Петербург и область. Также в десятку активных регионов вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Свердловская область, Башкортостан и Нижегородская область.