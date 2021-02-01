Самый большой сайт с отзывами о врачах и клиниках в РФ собрал рекордное количество откликов пациентов, зафиксировав двухмиллионный отзыв. Пациентка поблагодарила за профессионализм маммолога Александра Поликарпова в клинике Кемерова.

«За десять лет работы портала мы собрали 2 млн отзывов. При этом порядка 30% отзывов отклоняются модераторами на этапах первичной и вторичной проверки. Хочу отметить, что положительных отзывов о работе врачей с каждым годом становится все больше — мы редко встречаем конфликты. Мы видим, что доктора стараются быть клиентоцентричными и развивать эффективные коммуникации с пациентами. Стремятся совместными усилиями решать возникающие проблемы», — рассказал сооснователь «ПроДокторов» Сергей Федосов.

По итогам 2020 года жители Краснодарского края стали реже оставлять мнения о врачах: по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 24% (с 40 тыс. 635 до 31 тыс. 615).