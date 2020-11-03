УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса «Будь в игре!»

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Банк УРАЛСИБ вместе с международной платежной системой Masterсard запустили акцию «Будь в игре!» для юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Во время проведения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных банком УРАЛСИБ, а также открывшие в банке новую бизнес-карту в течение срока действия акции смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.

Всего разыгрывают 132 билета на матчи КХЛ сезона 2020–2021 года в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи (Адлер), Челябинск, Нижний Новгород, Казань. Каждый победитель получит по два билета на игру.

Чтобы принять участие в акции «Будь в игре!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard от УРАЛСИБа. Минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен превышать 20 тыс. рублей.

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Победителя определят простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено — банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно.

Акцию проводят с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно. Она проходит в три этапа, по итогам каждого из которых будут определены победители. Один клиент может стать победителем только одного этапа.

  • Первый этап: с 1 октября по 31 октября 2020 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 декабря 2020 года.
  • Второй этап: с 1 ноября по 30 ноября 2020 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 января 2021 года.
  • Третий этап: с 1 по 31 декабря 2020 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 29 февраля 2021 года.

Узнать подробности акции «Будь в игре!» можно в отделениях банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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