УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса «Будь в игре!»

Банк УРАЛСИБ вместе с международной платежной системой Masterсard запустили акцию «Будь в игре!» для юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Во время проведения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных банком УРАЛСИБ, а также открывшие в банке новую бизнес-карту в течение срока действия акции смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.

Всего разыгрывают 132 билета на матчи КХЛ сезона 2020–2021 года в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи (Адлер), Челябинск, Нижний Новгород, Казань. Каждый победитель получит по два билета на игру.

Чтобы принять участие в акции «Будь в игре!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard от УРАЛСИБа. Минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен превышать 20 тыс. рублей.