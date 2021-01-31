В ковид-госпиталях Кубани умерло 18 пациентов

Напомним, накануне ковид подтвердился у 182 жителей Кубани, в ковид-госпиталях региона скончалось 18 пациентов. В краевом оперштабе подчеркнули, что у всех умерших была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения, также они страдали сопутствующими заболеваниями.

Больше всего летальных случаев, связанных с COVID-19, выявили в Сочи: там умерли пять местных жителей в возрасте от 61 года до 92 лет в инфекционной больнице №2, а также городских больницах №3, №4 и №5.

В краевой клинической больнице умер 69-летний мужчина из Армавира. В краевом клиническом госпитале ветеранов войн скончалась 75-летняя местная жительница. Три летальных случая зафиксировано в Усть-Лабинской ЦРБ: врачи не смогли спасти 62-летнего жителя Выселковского района, а также двух мужчин из Тбилисского района 61 года и 76 лет. В Тихорецкой ЦРБ скончались 65-летний местный житель и 82-летний мужчина из Новопокровского района.

Медработникам Лабинской ЦРБ не удалось спасти 61-летнего и 81-летнего мужчин. Скончались в центральных районных больницах муниципалитетов 67-летний житель Северского района и 62-летняя женщина из Красноармейского. Два пациента из Темрюкского района 62 лет и 91 года умерли в Крымской и Темрюкской ЦРБ.