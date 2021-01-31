В Краснодарском крае зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом

На Кубани за сутки выявили еще 182 новых случая заражения COVID-19

По данным оперативного штаба Краснодарского края на 31 января, среди них 83 мужчины и 99 женщин. На первом местеопо числу новых случаев ковида за прошлые сутки Москва (+2 тыс. 284), за ней следуют Санкт-Петербург (+2 тыс. 160) и Московская область (+1 тыс. 82). В десятку регионов с наибольшим суточным приростом попала Ростовская область, где накануне вирус подтвердился у 374 человек.

В Краснодарском крае зафиксировали 182 случая коронавируса . Ситуация по соседним регионам следующая: Ставропольский край — 229, Крым и Севастополь — 175 и 101 соответственно, Карачаево-Черкесия — 66, Адыгея — 45.

В оперштабе Кубани уточнили, что за прошлый день COVID-19 нашли у жителей следующих муниципалитетов:

в Краснодаре — 48;

в Сочи — 28;

в Туапсинском районе — 12;

в Динском районе — 11;

в Тимашевском районе — 7;

в Ейском, Мостовском и Усть-Лабинском районах — по 6;

в Тихорецком, Новопокровском, Кавказском и Лабинском районах — по 5;

в Курганинском, Апшеронском и Выселковском районах — по 4;

в Горячем Ключе и Павловском районе — по 3;

в Геленджике и Анапе, а также Кореновском, Абинском, Калининском, Кущевском, Тбилисском и Гулькевичском районах — по 2;

в Белореченском, Славянском, Темрюкском и Успенском районах — по 1.

Также уточняется, что самому взрослому пациенту 87 лет, самому младшему — 2 года.