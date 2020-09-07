В горах Сочи пропала группа туристов из 11 человек, в их числе 8 детей

В горах Сочи в ночь на 7 сентября пропала группа туристов из 11 человек

Утром 6 сентября не зарегистрированная в МЧС тургруппа отправилась в поход в Красной поляне. Трое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет направились к озеру в районе вершины Роза Пик на высоте 2 тыс. 320 м над уровнем моря.

В данном районе в течение ночи проводились поисково-спасательные работы. Маркированные маршруты и берега озер на курорте «Роза-Хутор» были обследованные спасателями.

«К поискам привлечены конно-кинологические расчеты и вертолет МИ-8», — сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Всего в поисково-спасательных работах участвуют 64 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек и 5 единиц техники.

Как писали Юга.ру, в июне в Сочи туристку в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом с горы Сахарной.