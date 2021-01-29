На Кубани зафиксировали 20 новых смертей от коронавируса, из них 8 — в Сочи

В Краснодарском крае к 29 января умерли 1 тыс. 432 человека с подтвержденным COVID-19

Напомним, на Кубани за минувшие сутки зафиксировали 189 новых случаев коронавируса и 20 летальных исходов. По данным регионального оперштаба, у всех пациентов была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой формы и диагностированный коронавирус.

Из 20 летальных случаев 8 произошли в Сочи. Так, в горбольнице № 3 умерли трое мужчин в возрасте 72, 76 и 90 лет. В горбольнице № 5 скончались две женщины, им было 72 года и 86 лет. В Центре охраны материнства и детства ушли из жизни два местных жителя — 70-летняя женщина и 80-летний мужчина. Еще один летальных случай зафиксировали в сочинской инфекционной больнице № 2. Там умерла 72-летняя пациентка.

В инфекционной больнице № 3 Новороссийска умерли 4 человека: 73-летний и 65-летний мужчины, а также женщины в возрасте 67 и 77 лет. В Краснодаре, по официальным данным, скончались два пациента: 69-летний житель города умер в краевом госпитале ветеранов войн, а 72-летний мужчина — в 419-м военном госпитале на улице Постовой, 6.

В Темрюкской ЦРБ врачам не удалось спасти двух местных жителей в возрасте 71 года и 95 лет. В Тихорецкой ЦРБ умерла 84-летняя женщина, а в Северской ЦРБ — 78-летняя пациентка.

Еще по одному летальному исходу зафиксировали в Крымском и Туапсинском районах. Так, в Крымской ЦРБ умер 40-летний житель Абинского района, а в Туапсинской райбольнице № 3 — 81-летний житель муниципалитета.