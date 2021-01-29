Задержан подозреваемый в стрельбе и убийстве одного человека под Анапой

Краснодарский край

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29 января в Краснодарском крае задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе под Анапой

Напомним, перестрелка произошла 28 января в хуторе Заря. Неизвестный расстрелял четырех мужчин, один из них погиб. Тело погибшего нашли на трассе Новороссийск — Керчь. Как оно там оказалось, не уточнялось.

По данным телеканала «360», стрельба произошла на поминках. Как отмечал ТАСС, причиной стрельбы стали криминальные разборки. По данным полиции от 21:00, преступника продолжали разыскивать, а трое раненых мужчин находились в реанимации.

Утром 29 января в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали, что задержали подозреваемого. На 33-летнего стрелка завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство трех человек) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

В ведомстве добавили, что возраст пострадавших — от 30 до 39 лет. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь. Погибшему было 34 года.

Подозреваемого опрашивают, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Анапа Следственный комитет смерть Стрельба Убийство

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Задержан подозреваемый в стрельбе и убийстве одного человека под Анапой
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