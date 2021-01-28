Мэрию Сочи обязали возместить ущерб за загрязнение моря

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало иск к мэрии Сочи за загрязнение моря

Речь идет о факте загрязнения в Сочинском морском порту в 2018 году. Тогда в воде выявили превышения нормативов предельно допустимых концентраций нефтепродуктов. Загрязняющие вещества, по мнению специалистов, попали в акваторию из ливневок.

«В ходе административного расследования было установлено, что система ливневой канализации, расположенная на пересечении улиц Несебрской и Поярко, в реестре объектов муниципальной собственности не значится», — говорится в решении суда, которое опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Сумма ущерба 55 тыс. рублей. Эту сумму взыскал Арбитражный суд Краснодарского края с мэрии курорта.

Как писали Юга.ру, в декабре 2020 года стало известно, что «Водоканал» Сочи сбрасывал неочищенные воды в реки Аше и Буу. Общий ущерб природе превысил 2,4 млн рублей.