«Водоканал» Сочи сбрасывал неочищенные воды в реки Аше и Буу

В частности, из-за того, что предприятие ненадлежаще размещало отходы IV класса опасности, в почве скопился аммонийный азот. Также проверка показала, что очистные сооружения «Черноморец» и «Аше» находятся в нерабочем состоянии. Из-за этого хозяйственно-бытовые стоки напрямую попадали в реки Лазаревского района, Аше и Буу. На выходе очистных сооружений и в месте сброса нашли химические вещества в концентрации, которая многократно превышает норму.

Общий ущерб природе составил более 2,4 млн рублей.

Возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния повлекли загрязнение окружающей среды) и ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам), сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры 4 декабря.

Как писали Юга.ру, в декабре в Краснодаре нашли свалку с использованными пробирками и тестами на COVID-19.